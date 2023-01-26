Запекла боротьба: як росія, США та Китай ділять вплив на Африканському континенті, і що це означає для України

Сьогодні у співпраці з країнами Африки зацікавлена більшість розвинених держав світу

Міністр внутрішніх справ рф Сергій Лавров вдруге за півроку прибув у Південну Африку для зустрічі з колегами-дипломатами. Візит передує щорічному саміту "росія-Африка", запланованому на липень 2023 року. Одночасно з цим в Африку прибули посол США в ООН та міністр фінансів США з візитом "в рамках великого повороту Адміністрації президента США Джо Байдена до другого за величиною континенту світу".

"Телеграф" з'ясовував, чим продиктована активність Заходу та рф у налагодженні стосунків з африканськими країнами, і як її результати позначаться на Україні.

Боротьба за вплив на континенті

Протистояння США та росії набирає нових обертів та відтінків. У 2022 році держави включилися у активну боротьбу за сфери впливу на Африканському континенті. Для досягнення поставленої мети країни-суперниці використовують звичні для себе методи: США розвиває дипломатичні відносини та допомагає у вирішенні гуманітарних проблем на континенті, а рф реалізує військову експансію та просуває агресивну антизахідну пропаганду.

За даними експерта Інституту стратегічних досліджень Арно Дюб'єна, головними інструментами кремля у налагодженні зв'язків з лідерами африканських країн стало проведення щорічного саміту "росія-Африка", в ході якого активно тиражуються антиамериканські наративи, та списання боргів радянських часів в обмін на нові контракти з постачання озброєння, пише "Голос Америки". Крім того, росія отримала лояльність з боку африканських диктаторів, надавши їм послуги збройної підтримки ПВК "Вагнер" для утримання влади. Найманці Євгена Пригожина також брали участь в організації військових переворотів у Буркіна-Фасо та Малі.

Своєю чергою в уряді США повідомили, що президент Джозеф Байден вже цього року відвідає країни Африки на південь від Сахари. Запланований візит повинен стати першою поїздкою американського лідера до регіону за останні 10 років. До цього часу американські дипломати та високопосадовці сконцентруються на реалізації гуманітарних програм (допомога у вирішенні проблем, пов'язаних із посухою та продовольчою кризою, а також допомога біженцям), обговоренні проблем зміни клімату та розвитку "зеленої" економіки в окремих регіонах. Крім того, США планує виділити для Африки 55 мільярдів доларів упродовж наступних трьох років.

Наприкінці 2022 року в США відбувся перший за 8 років американсько-африканський саміт, в якому взяли участь 49 лідерів з різних частин Африки. Під час зустрічі глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що поки Китай розширює свою присутність в Африці через зростаючий економічний вплив, росія дестабілізує ситуацію на континенті, продовжуючи нав'язувати дешеву зброю і розміщуючи найманців у різних куточках Африки.

За словами військового експерта, полковника запасу ЗСУ Олега Жданова, Африка — єдиний континент, поки що не до кінця поділений у сферах політичного та економічного впливу. Між тим, розвиток відносин з цими багатими на природні копалини та ресурси країнами може принести їх партнерам великі дивіденди. Крім того, африканські країни мають потужний військовий потенціал, адже свого часу їх озброював весь світ, в тому числі СРСР, а у подальшому — росія.

"На сьогодні найпотужніший вплив на Африканському континенті має Китай, який зайшов туди першим і вже встиг розвинути стосунки з цими країнами. На другому місці — Франція та Іспанія як колишні колонізатори. Третє місце по впливу займає рф, яка співпрацює з низкою африканських країн, надаючи їм озброєння, силову допомогу та фінансові вливання", — пояснює експерт в коментарі "Телеграфу".

Перші здобутки та український фактор

Окрім перспектив вигідної економічної та військової співпраці, міцні зв'язки з Африкою гарантують потужну політичну та дипломатичну підтримку на політичній арені. Зокрема, зі 193 країн-членів ООН 54 є представниками африканських держав. Дружні стосунки з ними можуть забезпечити відстоювання інтересів союзників під час голосувань за резолюції Генасамблеї.

Власне, перші здобутки на цій ниві росія вже отримала. Резолюцію про засудження військової агресії рф в Україні підтримали лише 26 африканських країн. Решта утрималися або не брали участі в голосуванні.

Зокрема, уряд президента Сиріла Рамафоси заявив про нейтральність позиції Південної Африки щодо війни в Україні, а глава МЗС ПАР Наледі Пандор закликала не перетягувати республіку на чийсь бік і розкритикувала Захід за "виборче засудження росії".

Мало того, південноафриканські військові мають намір провести спільні військові навчання з росією та Китаєм на східному узбережжі з 17 по 27 лютого. В ПАР заявили, що заплановані заходи є "засобом зміцнення і без того процвітаючих відносин між Південною Африкою, росією та Китаєм".

За словами голови Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександра Мережка, проросійська позиція Південної Африки стала розчаруванням для України.

"Правляча партія дійсно проводить спільні військові навчання з росією, і це без перебільшень є зрадою тих принципів та ідеалів, які відстоював символ ПАР Нельсон Мандела. Це докорінно протирічить демократичним цінностям країни, яка багато років поспіль бореться проти авторитаризму", — зазначив нардеп у коментарі "Телеграфу".

Водночас, за словами Мережка, не варто робити висновки про політичну спрямованість всієї політичної еліти ПАР і, тим більше всього Африканського континенту, виходячи з рішень правлячої партії Південної Африки. Політик запевняє: серед африканських країн є чимало друзів України та наслідувачів західних демократичних цінностей.

Підтвердженням цьому слугує різко негативна реакція на співпрацю Південної Африки та рф з боку опозиційних сил ПАР. Так, за словами депутата партії "Демократичний альянс" Даррена Бергмана, дружня взаємодія з росією є недоречною, якщо вона не спрямована на те, щоб переконати її припинити свою війну в Україні, передає Reuters.

Засудженню піддалося й рішення влади щодо проведення спільних військово-морських навчань армій ПАР, Китаю та рф. Фонд покійного південноафриканського архієпископа та лауреата Нобелівської премії миру Десмонда Туту назвав заплановані заходи "ганебними" і "рівнозначними заяві про те, що Південна Африка приєднується до війни проти України".

Якщо представники правлячих партій на півдні Африки поки що займають проросійську позицію, то уряди інших країн континенту не лише підтримують Україну дипломатично, а й приєднуються до військової допомоги у протистоянні російській агресії. Участь в засіданнях контактної групи з питань оборони України в форматі "Рамштайн" беруть Кенія, Ліберія, Марокко і Туніс.

За результатами зустрічі армія Марокко передала ЗСУ близько 20 одиниць танків Т-72Б, що були закуплені у Білорусі в 2000-х роках та модернізовані в Чехії. В свою чергу Туніс відправив до аеропорту Жешув у Польщі, який централізує матеріально-технічну допомогу Україні, два вантажні літаки, повідомляє "Menadefense".

Восени 2022 року міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба здійснив перше в історії незалежної України турне африканськими країнами, після чого зазначив, що результатами поїздки задоволений і вже готується до наступного візиту на континент.

"Я дуже задоволений поїздкою. По-перше, ми самі набагато краще почали розуміти нюанси африканської політики, ситуації і можливості для України в Африці. По-друге, буквально на очах змінювалися погляди наших африканських колег на низку питань, тому що російська пропаганда працювала і працює в Африці доволі потужно", — цитує міністра "Укрінформ".

Також Кулеба повідомив, що у 2023 році українським урядом заплановано проведення першої великої конференції "Україна-Африка". Концепція заходу буде направлена на те, щоб зробити його максимально орієнтованим на результат в інтересах як України, так і африканських країн.

За словами старшого наукового співробітника Центру міжнародних відносин та дипломатії Університету Гани Боні Яо Гебе, африканські країни, можливо, змінять свої підходи в галузі співпраці із західними державами. Зокрема, проводитимуть переговори та укладатимуть важливі для континенту угоди єдиним блоком, щоб максимізувати свої вигоди.

"Коли справа доходить до переговорів, Африка може говорити одним голосом. Це те, чого бракує на континенті. Африка досягне кращих результатів, якщо вестиме переговори, висуваючи свої умови спільно через Африканський Союз", — цитує аналітика DW.

Поки що політична ситуація на Африканському континенті є досить нестабільною, а консолідація урядів задля відстоювання спільних інтересів країн здається маловірогідною. Враховуючи це, можна з упевненістю сказати, що боротьба Заходу та рф за вплив на континенті продовжуватиметься й надалі.