Військовий оглядач та блогер ("Злий одесит") Олександр Коваленко розповів, що означатиме виключення росії з ООН

Геть Росію з ООН!

Тим часом продовжується широкомасштабна інформаційна кампанія #unrussiaUN, метою якої є донесення до міжнародного співтовариства інформації про те, що перебування росії в Раді Безпеки ООН як Постійного члена з правом вето — незаконне!

Юридично така країна як російська федерація ніколи не набувала статусу члена ООН відповідно до чинного Статуту, процедурних правил Генеральної Асамблеї та Ради Безпеки ООН.

На сьогоднішній день у Секретаріаті та Генеральній Асамблеї ООН відсутні документи, які б підтверджували законність знаходження російської делегації у складі ООН. Єдиний документ — лист, підписаний Єльциним від 24.12.1991 на адресу Генсека ООН.

У листі Єльцин просив замість назви "Союз Радянських Соціалістичних Республік" використати найменування "Російська Федерація", хоча формальне перейменування СРСР на російську федерацію відбулося лише 25.12.1991 року, що юридично вже створює казусний прецедент.

Процес видворення росії з ООН йде повним ходом і якщо цього вдасться досягти, це буде значна перемога в історії організації, яка вже як три десятиліття прихистила у себе морального злидня.