Жаркая борьба: как россия, США и Китай делят влияние на Африканском континенте, и что это значит для Украины

Сегодня в сотрудничестве со странами Африки заинтересовано большинство развитых государств мира

Министр внутренних дел рф Сергей Лавров второй раз за полгода прибыл в Южную Африку для встречи с коллегами-дипломатами. Визит предваряет ежегодный саммит "россия-Африка", запланированный на июль 2023 года. Одновременно с этим в Африку прибыли посол США в ООН и министр финансов США с визитом "в рамках большого поворота Администрации президента США Джо Байдена ко второму по величине континенту мира".

"Телеграф" выяснял, чем продиктована активность Запада и россии в налаживании отношений с африканскими странами, и как ее результаты скажутся на Украине.

Борьба за влияние на континенте

Противостояние США и россии набирает новые обороты и оттенки. В 2022 г. государства включились в активную борьбу за сферы влияния на Африканском континенте. Для достижения поставленной цели страны-соперницы используют привычные для себя методы: США развивает дипломатические отношения и помогает в решении гуманитарных проблем на континенте, а россия реализует военную экспансию и продвигает агрессивную антизападную пропаганду.

По данным эксперта Института стратегических исследований Арно Дюбьена, главными инструментами кремля в налаживании связей с лидерами африканских стран стало проведение ежегодного саммита "россия-Африка", в ходе которого активно тиражируются антиамериканские нарративы, и списание долгов советских времен в обмен на новые контракты по поставкам вооружения, пишет "Голос Америки". Кроме того, россия получила лояльность со стороны африканских диктаторов, предоставив им услуги вооруженной поддержки ЧВК "Вагнер" для удержания власти. Наемники Евгения Пригожина также участвовали в организации военных переворотов в Буркина-Фасо и Мали.

В свою очередь в правительстве США сообщили, что президент Джозеф Байден уже в этом году посетит страны Африки к югу от Сахары. Планируемый визит должен стать первой поездкой американского лидера в регион за последние 10 лет. До этого события американские дипломаты и чиновники сконцентрируются на реализации гуманитарных программ (помощь в решении проблем, связанных с засухой и продовольственным кризисом, а также помощь беженцам), обсуждении проблем изменения климата и развития "зеленой" экономики в отдельных регионах. Кроме того, США планирует выделить для Африки 55 миллиардов долларов в течение следующих трех лет.

В конце 2022 года в США состоялся первый за 8 лет американско-африканский саммит, в котором приняли участие 49 лидеров из разных частей Африки. В ходе встречи глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что пока Китай расширяет свое присутствие в Африке через растущее экономическое влияние, россия дестабилизирует ситуацию на континенте, продолжая навязывать дешевое оружие и размещая наемников в разных уголках Африки.

По словам военного эксперта, полковника запаса ВСУ Олега Жданова, Африка – единственный континент, пока не до конца разделенный в сферах политического и экономического влияния. Между тем, развитие отношений с этими богатыми природными ископаемыми и ресурсами странами может принести их партнерам большие дивиденды. Кроме того, африканские страны обладают мощным военным потенциалом, ведь в свое время их вооружал весь мир, в том числе СССР, а в дальнейшем — россия.

"На сегодняшний день самое мощное влияние на Африканском континенте имеет Китай, который зашел туда первым и уже успел развить отношения с этими странами. На втором месте — Франция и Испания как бывшие колонизаторы. Третье место по влиянию занимает рф, которая сотрудничает с рядом африканских стран, предоставляя им вооружение, силовую помощь и финансовые вливания", — объясняет эксперт в комментарии "Телеграфу".

Первые достижения и украинский фактор

Помимо перспектив выгодного экономического и военного сотрудничества, крепкие связи с Африкой гарантируют мощную дипломатическую поддержку на политической арене. В частности, из 193 стран-членов ООН 54 являются представителями африканских государств. Дружеские отношения с ними могут обеспечить отстаивание интересов союзников во время голосований за резолюцию Генассамблеи.

Собственно, первые достижения на этой ниве россия уже получила. Резолюцию об осуждении военной агрессии рф в Украине поддержали только 26 африканских государств. Остальные воздержались или не участвовали в голосовании.

В частности, правительство президента Сирила Рамафосы заявило о нейтральности позиции Южной Африки относительно войны в Украине, а глава МИД ЮАР Наледи Пандор призвала не перетягивать республику на чью-либо сторону и раскритиковала Запад за "избирательное осуждение россии".

Более того, южноафриканские военные намерены провести совместные военные учения с рф и Китаем на восточном побережье с 17 по 27 февраля. В ЮАР заявили, что запланированные мероприятия являются "средством укрепления и без того преуспевающих отношений между Южной Африкой, россией и Китаем".

По словам председателя Комитета Верховной Рады Украины по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александра Мережко, пророссийская позиция Южной Африки стала разочарованием для Украины.

"Правящая партия действительно проводит совместные военные учения с россией, и это без преувеличений является предательством тех принципов и идеалов, которые отстаивал символ ЮАР Нельсон Мандела. Это в корне противоречит демократическим ценностям страны, которая много лет борется против авторитаризма", — отметил нардеп в комментарии "Телеграфу".

В то же время, по словам Мережко, не стоит делать выводы о политической направленности всей политической элиты ЮАР и, тем более, всего Африканского континента, исходя из решений правящей партии Южной Африки. Политик уверяет: среди африканских стран немало друзей Украины и последователям западных демократических ценностей.

Подтверждением этому служит резко негативная реакция на сотрудничество Южной Африки и россии со стороны оппозиционных сил ЮАР. Так, по словам депутата партии "Демократический альянс" Даррена Бергмана, дружеское взаимодействие с россией неуместно, если оно не направлено на то, чтобы убедить ее прекратить свою войну в Украине, передает Reuters.

Осуждению подверглось и решение властей по проведению совместных военно-морских учений армий ЮАР, Китая и россии. Фонд покойного южноафриканского архиепископа и лауреата Нобелевской премии мира Десмонда Туту назвал запланированные мероприятия "позорными" и "равнозначными заявлению о том, что Южная Африка присоединяется к войне против Украины".

Если представители правящих партий на юге Африки пока занимают пророссийскую позицию, правительства других стран континента не только поддерживают Украину дипломатически, но и присоединяются к военной помощи в противостоянии российской агрессии. Участие в заседаниях контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" принимают Кения, Либерия, Марокко и Тунис.

По результатам встречи армия Марокко передала ВСУ около 20 единиц танков Т-72Б, закупленных у Беларуси в 2000-х годах и модернизированных в Чехии. В свою очередь Тунис отправил в аэропорт Жешув в Польше, который централизует материально-техническую помощь Украине, два грузовых самолета, сообщает "Menadefense".

Осенью 2022 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба совершил первое в истории независимой Украины турне по африканским странам, после чего отметил, что результатами поездки доволен и уже готовится к следующему визиту на континент.

"Я очень доволен поездкой. Во-первых, мы сами гораздо лучше стали понимать нюансы африканской политики, ситуации и возможности для Украины в Африке. Во-вторых, буквально на глазах менялись взгляды наших африканских коллег на ряд вопросов, потому что российская пропаганда работала и работает в Африке достаточно мощно", — цитирует министра "Укринформ".

Также Кулеба сообщил, что в 2023 году украинским правительством запланировано проведение первой крупной конференции "Украина-Африка". Концепция мероприятия будет направлена на то, чтобы сделать ее максимально ориентированной на результат в интересах как Украины, так и африканских стран.

По словам старшего научного сотрудника Центра международных отношений и дипломатии Университета Ганы Бони Яо Гебе, африканские страны, возможно, изменят свои подходы к сотрудничеству с западными государствами. В частности, будут проводить переговоры и заключать важные для континента соглашения единственным блоком, чтобы максимизировать свои выгоды.

"Когда дело доходит до переговоров, Африка может говорить одним голосом. Это то, чего не хватает на континенте. Африка достигнет лучших результатов, если будет вести переговоры, выдвигая свои условия совместно через Африканский Союз", — цитирует аналитика DW.

Пока политическая ситуация на Африканском континенте достаточно нестабильна, а консолидация правительств для отстаивания общих интересов стран кажется маловероятной. Учитывая это, можно с уверенностью сказать, что борьба Запада и россии за влияние на континенте будет продолжаться и дальше.