США намерены решить проблему "снарядного голода": увеличат производство в шесть раз

Вторжение россии в Украину показало, что США не хватает производства снарядов

США наращивают производство артиллерийских снарядов из-за российского вторжения в Украину, а также из-за обязанности поддерживать ВСУ оружием.

Как говорится в материале The New York Times, в планах Пентагона поднять производство по меньшей мере на 500% в течение двух лет. Отмечается, что такого уровня там не видели со времен корейской войны.

При этом объемы производства, согласно предварительным подсчетам, будут увеличены до 90 тысяч в месяц.

Вашингтон инвестирует миллиарды долларов для восполнения своих запасов снарядов, чтобы восполнить потребности Украины, а также сформировать резервы для потенциальных будущих конфликтов.

Согласно армейскому отчету, эти усилия будут включать расширение заводов и привлечение новых производителей. Издание отмечает, что это является частью "самой агрессивной работы по модернизации оборонно-промышленной базы США почти за 40 лет".

Отмечается, что до начала вторжения в США считалось достаточным производство 14,4 тысячи снарядов в месяц, однако интенсивность боев в Украине четко показало, что этого количества недостаточно.

Как сообщалось ранее, активный расход снарядов украинской армией заставил союзников искать альтернативные пути их поставок. В частности уже сообщалось, что крупную партию уже направил Пакистан, а еще одна следует из Израиля.