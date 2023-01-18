Израиль передал Украине американские снаряды: они уже в пути

Украинская артиллерия воюет в условиях дефицита снарядов

США отправили в Украину американские боеприпасы, хранившиеся в Израиле. Лидеры еврейской страны опасались, что такой шаг может навредить израильско-российским отношениям, ведь ранее передавалось не оружие, а технологии, но в итоге пришли к тому, что "Израиль не изменил своей политики не поставлять Украине летальное оружие, а скорее присоединился к решению Америки использовать собственные боеприпасы по своему усмотрению".

Об этом пишет The New York Times. По данным издания речь идет про 300 тысяч 155 мм снарядов для артиллерии, которые уже отправлены в Европу и приедут в Украину через Польшу.

Украина использует десятки тысяч боеприпасов в день и такой темп не в состоянии поддерживать производители оружейных снарядов. Чтобы преодолеть препятствие, США обратились к поставщикам в Израиле и Южной Корее. По словам NYT, американцы пытаются собрать достаточно снарядов, чтобы обеспечить Украину, в том числе и при условии наступления весной.

На сейчас США уже отправили или пообещали отправить Украине чуть более миллиона 155-мм снарядов. Ссылаясь на слова анонимного американского источника, меньше половины поступило из запасов в Израиле и Южной Корее.

Украинским военным, чтобы наносить максимальный урон оккупантам нужны более дальнобойные снаряды. Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине были отмечены снаряды пакистанского производства. Среди поставок могли быть и кассетные снаряды от Турции, но об их применении не сообщалось.