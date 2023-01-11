Украина могла получить от Турции американские кассетные снаряды: чем они полезны на фронте (видео, фото)

Снаряды в большинстве стран запрещены из-за их опасности для гражданского населения

Украина могла получить кассетные боеприпасы США времен "холодной войны" от Турции. Такой вид снарядов наша страна не получала, но якобы запрашивала у партнеров.

Речь о том, что якобы с конца 2022 года Турция передает нашей стране такие боеприпасы тайно. Об этом сообщает Foreign Policy, со ссылкой на анонимных чиновников из США и Европы.

По их данным с ноября поставляются боеприпасы DPICM, которые направлены на уничтожение танков. Однако их опасность в том, что меньше суббоеприпасы, на которые разделяется снаряд могут годами оставаться не взорвавшимися — таких деталей около 88 в каждом. Такие снаряды запрещены к экспорту в США.

Что за снаряд DPICM

Это боеприпас для артиллерии, с кассетной частью. 88 деталей, упомянутых выше, указывает на 155 мм калибр. Они поражают зону диаметром в 300 метров. Такой снаряд против врага более эффективен чем обычные осколочно-фугасные, пишет "Дефенс Експрес". Украине бы DPICM пригодились из-за нехватки снарядов для артиллерии, поскольку нужное количество выстрелов для достижения результата уменьшается. Именно такими снарядами в НАТО и США планировали противостоять СССР в случае необходимости из-за превосходства в количестве солдат. Однако часть боеприпасов не детонирует и это может угрожать гражданским лицам. У DPICM этот показатель — 3%. Официального подтверждения передачи Украине такого вооружения и его использования на фронте нет.

Кассетный боеприпас DPICM

Напомним, россия использовала кассетные боеприпасы не против военных, а против гражданского населения Украины, обстреливая крупные города, такие как Харьков. Страны-партнеры Украину уже обеспокоились тем, какую опасность несут в себе неразорвавшиеся снаряды — Великобритания передала устройства разминирования, способные отследить опасные части кассетных боеприпасов.