США мають намір вирішити проблему "снарядного голоду": збільшать виробництво у шість разів

Вторгнення росії в Україну показало, що США не вистачає виробництва снарядів

США нарощують виробництво артилерійських снарядів через російське вторгнення в Україну, а також через обов’язок підтримувати ЗСУ зброєю.

Як йдеться у матеріалі The New York Times, у планах Пентагону підняти виробництво щонайменше на 500% протягом двох років. Наголошується, що такого рівня там не бачили з часів корейської війни.

При цьому обсяги виробництва, за попередніми підрахунками, буде збільшено до 90 тисяч на місяць.

Вашингтон інвестує мільярди доларів для поповнення своїх запасів снарядів, щоб заповнити потреби України, а також сформувати резерви для потенційних майбутніх конфліктів.

Згідно з армійським звітом, ці зусилля включатимуть розширення заводів та залучення нових виробників. Видання зазначає, що це є частиною "найагресивнішої роботи з модернізації оборонно-промислової бази США майже за 40 років".

Наголошується, що до початку вторгнення в США вважалося достатнім виробництво 14,4 тисячі снарядів на місяць, проте інтенсивність боїв в Україні чітко показало, що цієї кількості недостатньо.

Як повідомлялося раніше, активна витрата снарядів українською армією змусила союзників шукати альтернативні шляхи їх постачання. Зокрема вже повідомлялося, що велику партію вже направив Пакистан, а ще одна вирушила з Ізраїлю.