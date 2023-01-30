"США стоит задуматься": Китай жёстко встал на сторону россии

В Китае не хотят молча наблюдать за тем, как ущемляют права их компаний

Власти Китая не намерены бездействовать и готовы защищать компании КНР в случае введения против них санкций США из-за Украины.

30 января на брифинге официальный представитель МИД Китая Мао Нин прокомментировала информацию о возможных контрмерах Штатов в отношении компаний КНР, которые не соблюдают американские санкции против россии из-за вторжения в Украины.

"США постоянно выдвигают необоснованные обвинения в адрес Китая. Мы не приемлем подобных нападок, которые не оперируют фактами, и не будем спокойно наблюдать за тем, как Вашингтон без каких-либо рациональных оснований ущемляет интересы китайских предприятий", — сказала Мао Нин.

Вместе с тем она считает, что Соединенные Штаты выдвигают необоснованные обвинения в стороны КНР.

"США вместо того, чтобы задуматься о своих действиях в Украине, выдвигают беспочвенные обвинения в адрес КНР", — сказала Нин.

Стоит отметить, что неделей ранее в администрации президента США Джо Байдена выразили Пекину обеспокоенность в нелетальной помощи в российской агрессии со стороны китайских компаний.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что Китай отказался от продажи процессоров Loongson, на которое очень рассчитывали в россии. В стране-агрессоре надеялись на то, что именно данная продукция сможет заменить чипы Intel, которые из-за санкций больше ей недоступны.