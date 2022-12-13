Китайцы серьезно берегут свои технологии от попадания в чужие руки — даже если те принадлежат якобы "союзникам"

Китай, один из центральных каналов которого недавно "лишил" россию одной из областей, вновь подготовил неожиданный удар в спину кремлевскому правительству. На этот раз — в технологическом вопросе, ведь отказался от продажи процессоров Loongson, на которые в рф рассчитывали.

Об этом сообщают росСМИ, ссылаясь на личные источники, приближенные к властям и местному рынку электроники. Отказ, полученный россиянами, связывают с особой скрытностью китайцев, использующих продукцию Loongson в военно-промышленном комплексе страны.

Продукция данного производителя производится в КНР исключительно для внутреннего рынка, однако иностранные пользователи не имеют к ней доступа. Китайцы строго придерживаются необходимости держать отдельные секреты производства в тайне.

При этом часть российских производителей, как утверждают журналисты, имела возможность протестировать китайские процессы. В рф надеялись, что именно эта продукция сможет заменить чипы Intel, которые больше недоступны россиянам из-за введенных Западом санкций.

Стоит отметить, что жители страны-агрессора уже не первый раз обращаются за помощью к Китаю. Более того — одна из их "передовых разработок" для армии фактически является китайским товаром, лишь слегка измененным под потребности рф.