Своя только рама – в россии опозорились со своим новым беспилотником

Российский концерн сделал дрон из китайских запчастей, назвав его своей разработкой

В россии на днях концерн "Алмаз-Антей", производитель различной военной техники, представил свою очередную разработку в виде беспилотного квадрокоптера "Добрыня", представленного исключительно как российская разработка. Но российские военкоры быстро выяснили, что "своего" в Добрыне нет ничего, кроме разве что названия и, возможно, рамы.

Как пишут на своем Телеграмм-канале военные корреспонденты сайта РИА Александр Харченко и Сергей Шилов, анализ показал, что практически вся "начинка" беспилотника импортная, прежде всего китайская:

аккумулятор – Tattu 2200 mAH 4S 14,8 V 45C

двигатели — iflight xing

аппаратура – Radiomaster TX12

регуль — IFlight Blitz E55 32 бит

антенна — Rush cherry

софт для полетного контроллера — iNavFlight/inav

пропеллеры – dallprop

камера – Foxeer

видеопредатчик — AKK FX2 Ultimate 5.8G 1200mW

ремешок для крепления аккумулятора — caddx fpv !

Как предположили военкоры, теоретически российской может быть рама, даже полетный контроллер, который якобы произведен в России, скорее всего импортный и к тому же устаревший.

"Мне не удалось найти точно такой же, но очевидно, что за основу был взят IFlight BLITZ Mini F7 Stack MPU6000 F722. Но даже если контролер для "Добрыни" был собран в России, то точно из зарубежных комплектующих. Сердцем контроллера является процессор, а он – зарубежный. ARM 1 известный экземпляр родом из 80х годов прошлого века", — утверждается в Телеграмм-канале.

Помимо этого, как утверждают военкоры, налицо ужасное качество сборки (висящие провода и использование стяжек), слабая аппаратура, а значит, и дальность полета в реальных условиях не более 900 метров, отсутствие очков (летать на планшете – это худшая идея).

"В итоге перед нами низкокачественная подделка, на которой откажется летать любой здравомыслящий FPV пилот", — резюмирует российские же военкоры.

Любопытно, что стоит подобная разработка 132 тысячи российских рублей или порядка 2200 долларов, в то время как по данным группы "Інформаційний спротив", такой же точно, даже лучшего качества сборки, можно купить на Aliexpress всего за 34 тысячи рублей (570 долларов).

Можно просто купить и перепродать в 3 раза дороже

Также бойцы ВСУ показали реальный ущерб, который наносит другой российский аналоговнет дрон-камикадзе "Ланцет".