Китай готовится к войне с США? Журналисты узнали, какой приказ отдал американский генерал

Нападение может произойти уже через два года

Соединенные Штаты Америки готовятся к вероятному военному нападению Китая уже в 2025 году. Американский генерал и глава Командования воздушной мобильности Майк Миннихан уже предупредил об этом своих подчиненных, отметив, что искренне надеется, что его ожидания не станут реальностью.

Как сообщает издание NBC News, ссылаясь на слова Минихана, в 2024 году, когда Штаты будут отвлекаться на президентские выборы, у Китая будет хорошая возможность атаковать.

"Я надеюсь, что я ошибаюсь. Мое чутье подсказывает мне, что мы будем воевать в 2025 году", — сказал он.

Миннихан, управляющий почти 50 тысячами американских военнослужащих и около 500 самолетами, уже отправил своим подчиненным записку, в которой призвал готовиться к возможному военному противостоянию. По его мнению, уже в ближайшее время необходимо создать укрепленную, готовую, интегрированную и маневренную группу Объединенных сил, которая будет готова бороться и побеждать внутри первой островной цепи. Кроме того, в документе говорится, что все командиры авиационных сил Командования воздушной мобильности и других оперативных командующих ВВС должны лично доложить Миннихану о подготовке и дальнейшей готовности к битве с Китаем уже до 28 февраля.

Также генерал в своей записке приказал пилотам, умеющим держать в руках оружие, тренироваться и выстрелить "обойму в 7-метровую мишень с полным пониманием того, что неоправданная летальность имеет наибольшее значение".

"Цельтесь в голову", — говорится в обращении.

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