Вирішили не збивати: над США продовжує політ китайський розвідувальний аеростат

Першим результатом появи дирижабля над Америкою стало скасування візиту держсекретаря до КНР

У США не першу добу триває криза, викликана появою в небі над материковою частиною країни висотної повітряної кулі-розвідника.

Нагадаємо, раніше речник Пентагону бригадний генерал Патрік Райдер виступив із заявою перед журналістами в ході телеконференції, передає Fox2.news.

"Уряд США виявив висотний повітряний шар-розвідник над материковою частиною США і продовжує уважно спостерігати за ним і відстежувати його переміщення. В даний час повітряна куля знаходиться на висоті, що значно перевищує цивільний повітряний рух, і не становить ніякої фізичної або військової загрози для людей на землі», — сказав Райдер.

Він додав, що "випадки такої активності із застосуванням куль спостерігалися раніше протягом останніх кількох років. Після того, як кулю було виявлено, влада США негайно вжила заходів, щоб перешкоджати збору важливої інформації".

Високопосадовець Пентагону, який зробив заяву журналістам після Райдера і не побажав розголошувати своє ім’я, дав таку інформацію: "Ми впевнені, що цей висотний аеростат спостереження належить Китаю. Такі аеростати спостерігалися кілька років тому. Президент (Джо) Байден був поінформований про це. військовий варіант. Міністр (оборони Ллойд) Остін на Філіппінах. Він зібрав найвище керівництво оборони. Начальник Генерального штабу генерал Марк Міллі та командувач NORAD генерал Ван Херк порадили не атакувати повітряну кулю через ризик, який може виникнути при падінні осколків".

За його словами, здатність повітряної кулі збирати розвіддані оцінюється як слабка.

Заявивши, що США зв’язалися з китайською владою з приводу серйозності питання, чиновник повідомив, що напередодні повітряна куля знаходилася над провінцією Монтана. У цьому штаті США розміщено арсенали ядерної зброї. Якщо збити аеростат над штатом, його залишки на землі можуть завдати великої шкоди.

Чиновник зазначив, що в основному маршрут повітряної кулі проходив над секретними об’єктами США. Але можливості для збору розвідувальної інформації в нього слабкі. Він повідомив, що американська армія все ж таки зробила необхідні запобіжні заходи.

На можливий скандал із появою кулі відреагували і в МЗС Китаю, закликавши "не робити поспішних висновків" щодо приналежності кулі-розвідника саме Китаю. Потім у Піднебесній заявили, що куля є китайським "цивільним дирижаблем", що відхилився від запланованого маршруту. У МЗС Китаю додали, що вони "шкодують" про цей інцидент і працюватимуть із США щодо вирішення цього питання.

У той же час американські ЗМІ зазначають, що у зв’язку з виявленням розвідувального апарату в повітря піднімалася авіація, у тому числі винищувачі п’ятого покоління F-22 "Раптор", а також літак радіолокаційного далекого виявлення AWACS. Телекомпанія наголошує, що внаслідок висоти знаходження повітряної кулі вона не становить загрози для цивільної авіації.

Незважаючи на заяву китайської сторони, у Вашингтоні вирішили скасувати візит державного секретаря США Ентоні Блінкена до Пекіна, запланованого на 5 – 6 лютого. Ця поїздка мала послабити напругу між США та Китаєм, проте після інциденту з аеростатом напруженість тільки зросла.

Нагадаємо, що однією із причин зростання напруженості між двома країнами стали спроби Пекіна "захистити" свої компанії, проти яких, на думку влади країни, висуваються необґрунтовані звинувачення.