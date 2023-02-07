Байден может осуществить знаковый визит к границам Украины: СМИ узнали детали

Решение о визите еще не окончательное

Президент США Джозеф Байден может приехать в феврале в Польшу к первой годовщине российского вторжения в Украину. О поездке еще не было объявлено официально и планы могут измениться.

Об этом сообщает NBC News со ссылкой на слова трех источников. В Совете нацбезопасности вероятный визит не комментируют.

Согласно более ранним данным NBC News, поездка ожидается в Европу с вероятным посещением Польши. Такая поездка могла бы привлечь внимание к стойкости Украины накануне новой фазы войны, Согласно сообщению источника, рассматриваются способы подчеркнуть это. По мнению журналистов, планируемая поездка также способствовала бы укреплению единства среди союзников.

Важность единства Байден подчеркнул во время объявления о передаче пакета военной помощи 25 января, куда вошли танки и другие виды вооружений. Также стало известно о новых поставках в Украину оружия из США, среди прочего — более дальнобойные ракеты.

Также стало известно почему Байден против поставок в Украину истребителей F-16. По его мнению, они должны остаться в США.