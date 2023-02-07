Байден може здійснити знаковий візит до кордонів України: ЗМІ дізналися деталі

Рішення про візит ще не остаточне

Президент США Джозеф Байден може приїхати у лютому до Польщі до перших роковин російського вторгнення в Україну. Про поїздку ще не було оголошено офіційно і плани можуть змінитися.

Про це повідомляє NBC News із посиланням на слова трьох джерел. У Раді нацбезпеки ймовірного візиту не коментують.

Згідно з попередніми даними NBC News, поїздка очікується до Європи з імовірним відвідуванням Польщі. Така поїздка могла б привернути увагу до стійкості України напередодні нової фази війни. згідно з повідомленням джерела, розглядаються способи підкреслити це. На думку журналістів, запланована поїздка також сприяла б зміцненню єдності серед союзників.

Про важливість єдності Байден наголосив під час оголошення про передачу пакету військової допомоги 25 січня, куди увійшли танки та інші види озброєнь. Також стало відомо про нові поставки в Україну зброї зі США, серед іншого більш далекобійні ракети.

Також стало відомо чому Байден проти поставки в Україну винищувачів F-16. На його думку, вони мають залишитися у США.