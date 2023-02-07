Інша ситуація: Байден "пояснив" рішення не давати Україні винищувачі

Ситуація може змінитися, вважають експерти

Рішення США не відправляти винищувачі F-16 до України прокоментував президент Джо Байден. Він зазначив, що з ними "цілком інша ситуація" і він вважає, що США "мають залишити їх тут".

Слова Байдена опублікували на сайті Білого дому. Відповідну заяву він зробив у понеділок, 6 лютого. Нагадаємо, що попри відмову у винищувачах, у Пентагоні є ті, хто впевнений, що Україна їх все ж таки отримає. Раніше так було і з іншою технікою, потрібною Україні для захисту від росії.

Дискусія про надання Україні сучасних винищувачів триває вже не перший тиждень. Є країни, які не підтримують передачі. Серед них – Німеччина. Там побоюються створення напруження між росією та НАТО. Серед союзників, які підтримували Україну найшвидше і загалом не висловлюються радикально проти передачі нашій країні та винищувачів — Польща. Однак вони також готові на це виключно у координації з усім Альянсом.

Раніше "Телеграф" розповідав, скільки винищувачів потрібно Україні, щоб "закрити небо". Якщо йдеться про новенькі F-16, вартість оновлення авіапарку затягне на десятки мільярдів доларів.