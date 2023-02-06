Кінець цілої галузі в Росії: США готують потужний удар по росії

Імпорт російського алюмінію до США вже впав до рекордних 3%

Сполучені Штати Америки продовжують санкціонний тиск на росію через її вторгнення в Україну. З наближенням річниці повномасштабної війни там уже цього тижня готуються запровадити 200% мито на алюміній російського виробництва.

Як пише агентство Bloobmerg, цей крок розглядався кілька місяців. Зазначається, що США також націлені на російський метал, тому що росія демпінгує алюміній на американському ринку і завдає шкоди місцевим компаніям.

У матеріалі зазначається, що такі високі тарифи фактично припинять імпорт металу з росії до США.

"Такі круті тарифи фактично припинять імпорт металу в США з росії, другого за величиною виробника металу у світі. У той час як імпорт росії традиційно становив 10% від загального обсягу імпорту алюмінію в США, згідно з даними про торгівлю США, ця сума знизилася до трохи понад 3%", — пишуть журналісти.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що новий пакет санкцій ЄС проти Росії вже на підході. Його погодження очікується на річницю війни.

Також ми повідомляли про те, що країни "Великої сімки" та Європейського союзу домовилися про запровадження нової стелі цін. Цього разу він торкнеться нафтопродуктів із Росії.