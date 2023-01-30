"Ювілейний" пакет санкцій ЄС проти росії вже на підході: коли чекати

Нові пакети санкцій проти росії та Білорусі незабаром будуть узгоджені

Європейський союз готує новий економічний удар проти росії та Білорусі, а незабаром стануть відомі його деталі.

Як повідомив у своєму Twitter журналіст "Радіо свобода" Рікард Джозвяк, новий пакет санкцій проти Мінська буде погоджений до кінця поточного тижня.

Що стосується росії, то "ювілейний" 10-й пакет обмежень має бути озвучений приблизно за два тижні, а погоджений до річниці початку вторгнення, тобто до 24 лютого.

Раніше журналіст повідомляв, що новий пакет санкцій проти Білорусі повторюватиме обмеження, вже запроваджені проти росії. Зокрема це стосується заборони надання послуг у сферах IT та консалтингу, а також заборони на імпорт сталі та золота.

Новий пакет санкцій проти росії в основному буде спрямований на пошуки та закриття лазівок, які дозволяють оминати вже введені заборони. Водночас у ЗМІ вже з’являлася інформація, що обмеження можуть бути запроваджені проти низки пропагандистських ЗМІ, а деякі банки відключено від SWIFT.

Польща та Литва також пропонували накласти санкції на російську атомну галузь.

Як повідомлялося раніше, США готові піти на пом’якшення санкцій проти кремля, але для цього росія має погодитися на дві умови.