"Юбилейный" пакет санкций ЕС против россии уже на подходе: когда ждать
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Новые пакеты санкций против россии и Беларуси вскоре будут согласованы
Европейский союз готовит новый экономический удар против россии и Беларуси, а в скором времени станут известны его детали.
Как сообщил в своем Twitter журналист "Радио свобода" Рикард Джозвяк, новые пакет санкций против Минска будет согласован до конца текущей недели.
Что касается россии, то "юбилейный" 10-й пакет ограничений должен быть озвучен примерно через две недели, а согласован к годовщине начала вторжения, то есть к 24 февраля.
Ранее журналист сообщал, что новый пакет санкций против Беларуси будет повторять ограничения, уже введенные против россии. В частности это коснется запрета на оказание услуг в сферах IT и консалтинга, а также запрет на импорт стали и золота.
Новый пакет санкций против россии в основном будет направлен на поиски и закрытие лазеек, которые позволяют обходить уже введенные запреты. Вместе с тем в СМИ уже появлялась информация, что ограничения могут быть введены против ряда пропагандистских СМИ, а некоторые банки отключены от SWIFT.
Польша и Литва также предлагали наложить санкции на российскую атомную отрасль.
Как сообщалось ранее, США готовы пойти на смягчение санкций против кремля, но для этого россия должна согласиться на два условия.