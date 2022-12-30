Коли дефіцит бюджету досягне 10 трлн рублів — в економіці Росії почнеться криза

Кінець року – традиційний час підбиття підсумків. У тому числі економічних. Про Україну сказано вже і ще буде сказано багато. Тут все зрозуміло — війна йде на нашій території, втрати у нас колосальні. Мені здалося цікавим проаналізувати й економічні підсумки року агресора — росії.

Санкції діють, але не так швидко, як хотілося б. Проте вони й розраховані були на перспективу.

Глава "Газпрому" Олексій Міллер, виступаючи нещодавно, визнав, що видобуток газу в росії значно впав. А експорт і зовсім катастрофічно впав. У два рази. Якщо раніше росіяни експортували 200 млрд кубів газу на рік, то цього – лише 101 млрд. Відповідно, впав і видобуток.

А от із нафтою – інша ситуація. Зріс і її видобуток, і експорт. Так, лише на 2% за 10 місяців. Але зріс. Втім, у новому році і на цю галузь точно чекає падіння, адже почнуть працювати відповідні обмеження.

Ефект санкцій буде серйозно помітний через кілька років. Отоді росію реально накриє. Якщо взяти курс рубля до долара — він був якийсь час вищий за 100. Зараз у районі 60. Вдалося відбитися росіянам. Щоправда, офіційно долари там не поміняєш.

Що стосується дефіциту держбюджету Росії — він вже перевищив 1 трлн рублів (близько 2% ВВП, хоча прогнозувалося, що буде 0,9%). І міністр фінансів Росії Антон Силуанов прогнозує, що наступного року він може зрости до 3 трлн. Але це не є критичним для росіян. От якщо буде 10 трлн – це вже інша річ…

Вихід іноземних компаній з росії зіграв і в плюс, і в мінус. Імпорт, зрозуміло, упав. Платіжний баланс у країні-агресорі вже не показують. Тільки поточний рахунок, де все гаразд. Справді, вони мають позитивне зовнішньоекономічне сальдо. Бо імпорт обвалився. Компанії пішли, безробіття зросло. Але поки що це все не критично. А от через рік-два там завиють.

Чому сьогодні в росії не відчувають особливо соціально-економічного обвалення? Тому що більшість жителів там – звичайна провінція, що перебивається від зарплати до зарплати. Вони нікуди не поїдуть, бо фізично цього не зможуть. Проблем додалося, та їх і раніше вистачало. Тож поки що війна як чинник зубожіння не надто вплинула на уми росіян. На горілку їм і раніше вистачало, вистачає й досі.

Колосального відтоку умів теж не сталося. Так, виїхало чимало представників так званого "креативного класу". Але нема, наскільки мені відомо, у тій самій москві жодної айтішної компанії, яка б закрилася, бо нема працівників.

Звісно, що процес триває. Замовлень буде менше, роботи буде менше, грошей буде менше.

Арешт російського майна й активів за кордоном – це вже болючіше. Але для тонкого малого прошарку населення країни-агресора.

Кепсько, що Росії вдається обходити багато санкцій. У цьому їй допомагає та ж сама Туреччина, яка намагається в цьому конфлікті всидіти на двох стільцях. Наприклад, долари росіяни міняють через турецькі банки.