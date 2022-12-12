Голова Українського аналітичного центру, економіст Олександр Охріменко спеціально для "Телеграфу" проаналізував ситуацію на економічному фронті в Україні:

До нового року залишилося менше трьох тижнів. Думаю, можна вже підбивати деякі економічні підсумки цього складного 2022-го.

Головне для мене те, що песимістичні прогнози не справдилися.

Виокремлю п’ять важливих для України моментів.

1. Найімовірніше, інфляції в районі 30-40%, як прогнозували деякі, не буде. А буде вона в районі 26%. Точно менше 30%

2. Через війну, через обстріл енергетичної інфраструктури в українському бізнес-середовищі, звичайно, є величезні проблеми. Але недавнє опитування продемонструвало, що найбільше лихо – дуже дорога сировина. Через це виходить висока собівартість товарів, що ускладнює їх збут. А так бізнес, який працював раніше, працює й досі. Який раніше не працював – і так не працює.

3. Курс стабілізувався. Швидше за все, до кінця року буде близько 40 грн за долар. Я маю на увазі обмінники, а не зафіксований курс НБУ, який має мало спільного з реальністю. Рік закінчуємо у цьому сенсі досить непогано.

4. За підсумками року, судячи з усього, побачимо зростання депозитів. Люди знову почали розміщувати гроші у банках. Так, не так активно, як на початок широкомасштабної російської агресії. Але – розміщують! Відпливу коштів, панічної втечі з банків – немає.

5. Найгірше – падіння ВВП, на жаль, виявиться більше ніж 30%. Це відчувається за зарплатами, за загальним рівнем життя та купівельною спроможністю. Ефект війни, з цим нічого не вдієш. Але! Був ризик, що падіння ВВП становитиме під 50 і більше відсотків. Чого не сталося. Допомогло те, що наша економіка досить швидко перебудувалась на військовий лад. І працює в умовах війни, пристосувавшись навіть до ударів по енергетичній системі. Зрозуміло, що є збитки, що все далеко не так, як було раніше, що нас рятує підтримка з-за кордону. Але факт залишається фактом – українська економіка працює, демонструючи чудеса адаптації та виживання.