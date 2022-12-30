Когда дефицит бюджета достигнет 10 трлн рублей — в экономике рф начнетя кризис

Конец года – традиционное время подведения итогов. В том числе экономических. По Украине уже сказано и еще будет сказано много. Тут всё понятно – война идет на нашей территории, потери у нас колоссальные. Мне показалось интересным проанализировать и экономические итоги года агрессора – россии.

Санкции действуют, но не так быстро, как нам хотелось бы. Впрочем, они и рассчитаны были на перспективу.

Глава "Газпрома" Миллер, выступая недавно, признал, что добыча газа в рф существенно упала. А экспорт и вовсе катастрофически рухнул. В два раза. Если ранее россияне экспортировали 200 млрд кубов газа в год, то в этом – лишь 101 млрд. Соответственно, упала и добыча.

А вот с нефтью – иная ситуация. Выросла и ее добыча, и экспорт. Да, всего на 2% за 10 месяцев. Но выросла. Впрочем, в новом году и эту отрасль точно ждет падение, ведь начнут работать соответствующие ограничения.

Эффект санкций будет серьезно заметен спустя несколько лет. Вот тогда россию реально накроет. Если взять курс рубля к доллару – он был какое-то время больше 100. Сейчас в районе 60. Удалось отбиться россиянам. Правда, официально доллары-то там не поменяешь.

Что касается дефицита госбюджета россии – он уже превысил 1 трлн рублей (около 2% ВВП, хотя прогнозировалось, что будет 0,9%). И министр финансов рф Антон Силуанов прогнозирует, что в следующем году он может возрасти до 3 трлн. Но это не критично для россиян. Вот если будет 10 трлн – это уже другое дело…

Исход иностранных компаний из рф сыграл и в плюс, и в минус. Импорт, понятно, упал. Платежный баланс в стране-агрессоре уже не показывают. Только текущий счет, где всё в порядке. Действительно, у них положительное внешнеэкономическое сальдо. Потому что импорт обвалился. Компании ушли, безработица выросла. Но пока это всё не критично. А вот через год-два там взвоют.

Почему сейчас в рф не чувствуют особо социально-экономического обрушения? Потому что бóльшая часть жителей там – обычная провинция, перебивающаяся от зарплаты до зарплаты. Они никуда не уедут, потому что физически этого не смогут. Проблем добавилось, но их и раньше хватало. Так что пока война как фактор обнищания не особо повлияла на умы россиян. На водку им и раньше хватало, хватает и сейчас.

Колоссального оттока умов тоже не произошло. Да, выехало немало представителей так называемого "креативного класса". Но нет, насколько мне известно, в той же Москве ни одной айтишной компании, которая бы закрылась, потому что нет сотрудников.

Понятно, что процесс идет. Заказов будет меньше, работы будет меньше, денег будет меньше.

Арест российского имущества и активов за рубежом – это уже больнее. Но для тонкой малой прослойки населения страны-агрессора.

Плохо, что у рф получается обходить многие санкции. В этом ей помогает та же Турция, пытающаяся в этом конфликте усидеть на двух стульях. К примеру, доллары россияне меняют через турецкие банки.