Могло быть гораздо хуже: 5 главных итогов года для украинской экономики

Глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко, специально для "Телеграфа" проанализировал ситуацию на экономическом фронте в Украине:

До нового года осталось менее трех недель. Думаю, можно уже подводить некоторые экономические итоги этого сложного 2022-го.

Главное для меня то, что пессимистические прогнозы не оправдались.

Выделю пять важных для Украины моментов.

1. Скорее всего, инфляции в районе 30-40%, как прогнозировали некоторые, не будет. А будет она в районе 26%. Точно меньше 30%

2. Из-за войны, из-за обстрелов энергетической инфраструктуры в украинской бизнес-среде, конечно, есть огромные проблемы. Но недавний опрос продемонстрировал, что самая большая беда – очень дорогое сырье. Из-за этого получается высокая себестоимость товаров, что усложняет их сбыт. А так бизнес, который работал раньше, работает и сейчас. Который раньше не работал – и так не работает.

3. Курс стабилизировался. Скорее всего, к концу года будет в районе 40 грн за доллар. Я имею в виду обменники, а не зафиксированный НБУ курс, который имеет мало общего с реальностью. Год заканчиваем в этом смысле довольно неплохо.

4. По итогам года, судя по всему, увидим рост депозитов. Люди вновь начали размещать деньги в банках. Да, не так активно, как до начала широкомасштабной российской агрессии. Но – размещают! Оттока средств, панического бегства из банков – нет.

5. Самое плохое – падение ВВП, к сожалению, окажется больше 30%. Это чувствуется по зарплатам, по общему уровню жизни и покупательской способности. Эффект войны, с этим ничего не поделать. Но! Был риск, что падение ВВП составит под 50 и выше процентов. Чего не произошло. Помогло то, что наша экономика довольно быстро перестроилась на военный лад. И работает в условиях войны, приноровившись даже к ударам по энергетической системе. Понятно, что есть убытки, что всё далеко не так, как было раньше, что нас выручает поддержка из-за рубежа. Но факт остается фактом – украинская экономика работает, демонстрируя чудеса адаптации и выживаемости.