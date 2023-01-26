США готові пом’якшувати санкції проти росії — але є умови

Щоб США зняли санкції, росія повинна погодитися на серйозні перемовини щодо війни в Україні

США готові пом’якшити санкції проти росії, але за однієї важливої умови. З території України мають бути виведені війська окупантів.

Про це заявила заступник держсекретаря Вікторія Нуланд на брифінгу 26 січня.

За її словами, Вашингтон готовий вдатися до пом'якшення санкцій проти кремля. Але для цього росія має погодитись на серйозні переговори щодо війни в Україні. Ще однією вимогою Америки стало беззастережне виведення військ з усієї території нашої країни.

"У контексті російського рішення вести серйозні переговори та вивести свої сили з України та повернути території я б, зрозуміло, схвалила… ослаблення санкцій", — сказала Нуланд.

Варто зазначити, що росія раніше неодноразово заявляла, що не має наміру виводити війська з України та звільняти захоплені регіони. Щодо переговорів, то в кремлі заявляють, що нібито "не бачать готовності України до діалогу". Крім того, окупанти не мають наміру брати до уваги вимоги нашої країни, одні з яких є відведення російських військ на кордони України 1991 року.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Володимир Зеленський не вестиме переговори з володимиром путіним, оскільки діалог із диктатором йому не цікавий.