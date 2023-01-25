Патрони скінчилися: у росії поскаржилися на санкції

Навіть паралельний імпорт не рятує спортсменів

Глава Спілки біатлоністів росії Віктор Майгуров розповів про проблеми, з якими зіткнувся цей вид спорту після початку війни. У росії біатлон перетворився на "шлюбну ніч без нареченої".

"З екіпіруванням справляємося завдяки паралельному імпорту.

Щодо лиж, то всі фірми, які забезпечували наших спортсменів, офіційно пішли з росії. Тому регіональні федерації стикаються з труднощами.

Але найгостріше питання – це патрони. Ми на 80% були залежними від іноземних постачальників. І зараз багато місяців постачання немає. Наші виробники в низькій якості збільшили собівартість у два рази.

Що стосується гвинтівок, то із цим законодавством у галузі сертифікації зброї наш спорт тепер можна закривати", – цитує Майгурова Матч ТВ.

Раніше ми писали, що зброя української біатлоністки згоріла на базі у Чернігові. Її обстріляли російські окупанти. Нагадаємо також, що український біатлоніст відмовився від "броні" та подався служити в армію.

Ми також повідомляли, що колишній біатлоністці збірної України дали посвідку на проживання в росії.