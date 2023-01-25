Патроны кончились: в россии пожаловались на санкции

Даже параллельный импорт не спасает спортсменов

Глава Союза биатлонистов россии Виктор Майгуров рассказал о проблемах с которыми столкнулся этот вид спорта после начала войны. В россии биатлон превратился в "брачную ночь без невесты".

"С экипировкой справляемся благодаря параллельному импорту.

Что касается лыж, то все фирмы, обеспечивавшие наших спортсменов, официально ушли из россии. Поэтому, региональные федерации сталкиваются с трудностями.

Но самый острый вопрос — это патроны. Мы на 80% были зависимы от иностранных поставщиков. И сейчас много месяцев поставок нет. Наши производители в низком качестве увеличили себестоимость в два раза.

Что касается винтовок, то с данным законодательством в области сертификации оружия наш спорт теперь можно закрывать", – цитирует Майгурова Матч ТВ.

Ранее мы писали, что оружие украинской биатлонистки сгорело на базе в Чернигове. Ее обстреляли российские оккупанты. Напомним также, что украинский биатлонист отказался от "брони" и отправился служить в армию.

Мы также сообщали, что бывшей биатлонистке сборной Украины дали вид на жительство в россии.