Свитолина процитировала китайского мудреца: спортсменка готовится к новому этапу в жизни

Украинская теннисистка продолжит карьеру после рождения ребенка

Звезда украинского тенниса Элина Свитолина недавно приготовила такой ужин, что ее мужу Гаэлю Монфису едва удалось сдержать слезы. Теперь же спортсменка в соцсетях процитировала известрого китайского мудреца.

Свитолина начала подготовку к возобновлению карьеры. Теннисистка запостила в Instagram фотографию с тренировки.

"Каждое путешествие начинается с первого шага", — подписала снимок Элина.

В оригинале это звучит так: "Путь в тысячу верст начинается с первого шага". Эту фразу приписывают Лао-цзы.

Каждое путешествие начинается с первого шага

28-летняя Элина Свитолина — победительница 16 турниров WTA. Победительница Итогового чемпионата WTA 2018 года. Ее лучшее достижение на "Большом шлеме" — полуфиналы Уимблдона и US Open в 2019 году. На Олимпийских играх в Токио-2020 украинка завоевала бронзовую медаль.

В середине октября прошлого года Свитолина и ее супруг, французский теннисист Гаэль Монфис, впервые стали родителями. Элина родила дочку, которую назвали Скай.

Недавно Элина Свитолина организовала благотворительный вечер в Монако. Спортсменка собирала деньги украинцам на генераторы.

Ранее Свитолина показала, как пара отмечала рождественские и новогодние праздники. А также запостила в соцсетях фотографию дочери в вышиванке.