Бесконечная боль в сердце: теннисист показал подарок от Монастырского

Сергей Стаховский был награжден за волонтерство

В субботу, 21 января, Украина провела в последний путь погибших в авиакатастрофе в Броварах, которая унесла жизни министра внутренних дел Дениса Монастырского, его заместителя Евгения Енина и других сотрудников МВД.

Знаменитый украинский теннисист, волонтер и боец Нацгвардии Сергей Стаховский показал в Instagram подарок от Монастырского. Спортсмена бывший министр наградил часами за волонтерскую деятельность.

"Эти часы 6 декабря 2022 года я получил от Дениса Монастырского, как отличие за волонтерский вклад в оборону нашего государства. На этой встрече было много волонтеров. За все время с 24/02/22 я ни разу не слышал нареканий в сторону Монастырского и Енина. А это значит, что в самое трудное для нашего государства время они были на своем месте и делали максимум ради нашей общей победы.

Сегодня Украина прощается с погибшими в Броварах во время падения вертолета. Оборваны жизни детей, родителей, семей. Это, к сожалению, невозможно описать. Потеря каждого человека это бесконечная боль в сердцах самых близких людей…

Война берет свою дань каждый день. Война которую мы не начали, но точно закончим", — написал Стаховский в Instagram.

Ранее Сергей Стаховский показал пленных вагнеровцев. А также посоветовал пригласить в подвал Василия Ломаченко за его сообщения в соцсетях.