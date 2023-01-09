"История ничему не учит": украинский теннисист жестко наехал на Орбана

Спортсмен высмеял лидера соседнего государства

Бывший украинский теннисист Сергей Стаховский раскритиковал Венгрию, которая ведет политику против интересов Украины, и ее президента Виктора Орбана за действия направленные в поддержку страны агрессора.

Соответствующий пост Стаховский опубликовал в Twitter. Теннисист также поделился видео, на котором премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявляет, что Запад во главе с США начал новую холодную войну, а потому официальный Будапешт должен поддерживать отношения с рф.

"Похоже, история ничему не учит… Венгрия станет государством, которое войдет в учебники истории как страна, дважды за одно столетие поддержавшая фашизм…" — написал Стаховский.

Напомним, в декабре Венгрия заблокировала выделение Украине макрофинансовой помощи от Евросоюза в размере 18 миллиардов евро. Коме того, недавно Орбан оскандалился, надев шарф с картой "Великой Венгрии". В границы бывшего королевства входили современные территории Австрии, Хорватии, Румынии, Сербии, Словакии и Украина. В МИД Украины не оценили выходку венгерского политика.