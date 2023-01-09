"Історія нічого не вчить": український тенісист жорстко наїхав на Орбана

Спортсмен висміяв лідера сусідньої держави

Колишній український тенісист Сергій Стаховський розкритикував Угорщину, яка веде політику проти інтересів України, та її президента Віктора Орбана за дії, спрямовані на підтримку країни агресора.

Відповідний пост Стаховський опублікував у Twitter. Тенісист також поділився відео, на якому прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявляє, що Захід на чолі зі США розпочав нову холодну війну, а тому офіційний Будапешт має підтримувати відносини з росією.

"Схоже, історія нічому не вчить ... Угорщина стане державою, яка увійде до підручників історії як країна, яка двічі за одне століття підтримала фашизм..." — написав Стаховський.

Нагадаємо, у грудні Угорщина заблокувала виділення Україні макрофінансової допомоги від Євросоюзу у розмірі 18 мільярдів євро. Крім того, нещодавно Орбан оскандалився, одягнувши шарф із картою "Великої Угорщини". До кордонів колишнього королівства входили сучасні території Австрії, Хорватії, Румунії, Сербії, Словаччини та України. У МЗС України не оцінили витівку угорського політика.