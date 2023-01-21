Нескінченний біль у серці: тенісист показав подарунок від Монастирського

Сергія Стаховського було нагороджено за волонтерство

У суботу, 21 січня, Україна провела в останню путь загиблих в авіакатастрофі в Броварах, яка забрала життя міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського, його заступника Євгена Єніна та інших співробітників МВС.

Знаменитий український тенісист, волонтер та боєць Нацгвардії Сергій Стаховський показав у Instagram подарунок від Монастирського. Спортсмена колишній міністр нагородив годинником за волонтерську діяльність.

"Цей годинник 6 грудня 2022 року я отримав від Дениса Монастирського, як відзнаку за волонтерський внесок в оборону нашої держави. На цій зустрічі було багато волонтерів. За весь час з 24/02/22 я жодного разу не чув нарікань у бік Монастирського та Єніна. А це означає, що в найважчий для нашої держави час вони були на своєму місці і робили максимум заради нашої спільної перемоги.

Сьогодні Україна прощається із загиблими у Броварах під час падіння вертольота. Обірвані життя дітей, батьків, сімей. Це, на жаль, неможливо описати. Втрата кожної людини це нескінченний біль у серцях найближчих людей.

Війна бере свою данину щодня. Війна, яку ми не розпочали, але точно закінчимо", — написав Стаховський у Instagram.

Раніше Сергій Стаховський показав полонених вагнерівців. А також порадив запросити до підвалу Василя Ломаченка за його повідомлення у соцмережах.