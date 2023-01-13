"Я завжди на межі смерті": тенісист розповів, що відбувається на лінії фронту

Долгополов в армії займається дронами

Зірка українського тенісу Олександр Долгополов зі зброєю в руках захищає батьківщину від російських окупантів. Тенісист служить в аеророзвідці.

В інтерв’ю "Медузі" Долгополов розповів, з якими труднощами стикається на лінії фронту.

"На місці бою я просто сконцентрований на виконанні завдання: залишитися живим, убезпечити себе і зробити те, що потрібно. У моєму підрозділі з того моменту, як я приєднався, товариші по службі не гинули, але в сусідніх були загиблі. І всі розуміють, що будь-якої миті можна загинути.

Коли виїжджаєш до лінії, там стріляють: міномети, танки, літаки. Щоразу ти в небезпеці, де б не був. Багато людей гине. Але ж так є. Виїжджаючи на завдання, я завжди на межі смерті — якщо не пощастить або зроблю помилку. Ворог усюди і намагається завдати максимальної шкоди.

Але звикаєш до всього. Ми знаємо, за що воюємо. Це наш дім, наші люди. Ми бачимо, що робить ворог. Усі мають достатньо моральних сил і мотивації продовжувати", — заявив Долгополов.

Раніше тенісист різко відреагував на запропоноване різдвяне перемир’я. А ще знущався з окупантів після звільнення Херсона.

Олександр Долгополову 34 роки. За свою кар’єру він виграв чотири турніри АТР, з них три в одиночному розряді. Грав у чвертьфіналі Australian Open та US Open. На корті заробив 7 млн доларів призових.