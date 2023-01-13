Завдаємо величезних збитків: тенісист-розвідник розповів, у чому Україна перевершує ворога

Олександр Долгополов служить в аеророзвідці

Знаменитий український тенісист Олександр Долгополов повернувся до України після початку широкомасштабного вторгнення. Він активно допомагав ЗСУ та особисто доставляв необхідне на фронт. А потім тенісист пройшов військову підготовку та вирушив воювати на передову.

В інтерв’ю "Медузі" Долгополов розповів, чим займається на фронті.

"У ЗСУ я пішов до аеророзвідки. Я готувався до цього. Розумів, що все не могло закінчитися нашою легкою перемогою. Тому я пройшов курси з аеророзвідки, а там познайомився з тим, хто давно воює за Україну. Це людина відповідальна. Він запропонував приєднатися до них, я погодився.

Зараз я здебільшого працюю на дронах і роблю все, що пов’язано з ними: пілотування, розвідка, наведення, знищення ворога. Дрони — найважливіший елемент цієї війни, від якого залежить дуже багато роботи інших підрозділів. Та й самі дрони завдають теж величезної шкоди. Тож їхню важливість складно переоцінити. На щастя, у цьому питанні ми значно перевершуємо ворога.

Ми виконуємо завдання у тих місцях, куди нас посилають. Коли літаєш на дроні, будь-якої миті може початися бій, можеш натрапити на супротивника. Я працюю поблизу ворога і базові речі про те, як захиститися, знаю. Продовжую ходити зі зброєю, тренуватись. Якщо потраплю в бій, я маю вміти все", — заявив Долгополов.

Раніше тенісист різко відреагував на запропоноване різдвяне перемир’я. А ще знущався з окупантів після звільнення Херсона.

Олександр Долгополову 34 роки. За свою кар’єру він виграв чотири турніри АТР, з них три в одиночному розряді. Грав у чвертьфіналі Australian Open та US Open. На корті заробив 7 млн доларів призових.