Наносим огромный ущерб: теннисист-разведчик рассказал, в чем Украина провосходит врага

Александр Долгополов служит в аэроразведке

Знаменитый украинский теннисист Александр Долгополов вернулся в Украину после начала широкомасштабного вторжения. Он активно помогал ВСУ и лично доставлял необходимое на фронт. А затем теннисист прошел военную подготовку и отправился воевать на передовую.

В интервью "Медузе" Долгополов рассказал, чем конкретно занимается на фронте.

"В ВСУ я пошел в аэроразведку. Я готовился к этому. Понимал, что все не могло закончиться нашей легкой победой. Поэтому я прошел курсы по аэроразведке, а там познакомился с тем, кто давно воюет за Украину. Это человек ответственный. Он предложил присоединиться к ним, я согласился.

Сейчас я в основном работаю на дронах и делаю все, что связано с ними: пилотирование, разведка, наведение, уничтожение врага. Дроны — важнейший элемент этой войны, от которого зависит очень много работы остальных подразделений. Да и сами дроны наносят тоже огромный ущерб. Так что их важность сложно переоценить. К счастью, в этом вопросе мы значительно превосходим врага.

Мы выполняем задачи в тех местах, куда нас посылают. Когда летаешь на дроне, в любой момент может начаться бой, можешь наткнуться на противника. Я работаю в близости от врага и базовые вещи о том, как защититься, знаю. Продолжаю ходить с оружием, тренироваться. Если попаду в бой, я должен уметь все", — заявил Долгополов.

Ранее теннисист резко отреагировал на предложенное рождественское перемирие. А еще поиздевался над оккупантами после освобождения Херсона.

Александр Долгополову 34 года. За свою карьеру он выиграл четыре турнира АТР, из них три в одиночном разряде. Играл в четвертьфинале Australian Open и US Open. На корте заработал 7 млн долларов призовых.