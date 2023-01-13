"Я всегда на грани смерти": теннисист рассказал, что происходит на линии фронта

Долгополов в армии занимается дронами

Звезда украинского тенниса Александр Долгополов с оружием в руках защищает родину от российских оккупантов. Теннисист служит в аэроразведке.

В интервью "Медузе" Долгополов рассказал, с какими сложностями стыкается на линии фронта.

"На месте боя я просто сконцентрирован на выполнении задачи: остаться в живых, обезопасить себя и сделать то, что нужно. В моем подразделении с того момента, как я присоединился, сослуживцы не погибали, но в соседних были погибшие. И все понимают, что в любой момент можно погибнуть.

Когда выезжаешь к линии, там стреляют: минометы, танки, самолеты. Каждый раз ты в опасности, где бы ни находился. Много людей погибает. Но так есть. Выезжая на задание, я всегда на грани смерти — если не повезет или допущу ошибку. Враг повсюду и пытается нанести максимальный ущерб.

Но привыкаешь ко всему. Мы знаем, за что воюем. Это дом, наши люди. Мы видим, что делает враг. У всех достаточно моральных сил и мотивации продолжать", — заявил Долгополов.

Ранее теннисист резко отреагировал на предложенное рождественское перемирие. А еще поиздевался над оккупантами после освобождения Херсона.

Александр Долгополову 34 года. За свою карьеру он выиграл четыре турнира АТР, из них три в одиночном разряде. Играл в четвертьфинале Australian Open и US Open. На корте заработал 7 млн долларов призовых.