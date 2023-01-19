Фейл года: в самый ответственный момент теннисистка забыла правила - смеялся весь стадион (видео)

Даниэль Коллинз начала радоваться победе раньше времени

В Мельбурне продолжается Открытый чемпионат Австралии по теннису. Турнир, где запретили даже на трибуны проносить российские флаги.

В 1/32 финала Australian Open произошел довольно забавный эпизод. Американка Даниэль Коллинз встречалась с чешкой Каролиной Муховой.

Теннисистки выиграли по сету и победительница должна была определиться на чемпионском тайбрейке. Коллинз вела в счете 6:3 и выиграла после этого подачу. 7:3 — американка победно поднимает руки и идет в сторону соперницы, чтобы поблагодарить за игру.

Какое у Коллинз было удивление, когда судья заявил, что матч нужно продолжить. Даниэль забыла правило решающего тайбрейка: он длится до 10 очков, а не до 7, как обычный.

В концке концов, Коллинз посмеялась со своей оплошности и довела тайбрейк до победы — 10:6.

Ранее Доминик Гашек раскритиковал теннисные федерации из-за допуска россиян на Australian Open. Напомним, что известный украинский теннисист Александр Долгополов сейчас служит в аэроразведке. Недавно Долгополов рассказал, с какими сложностями стыкается на линии фронта.