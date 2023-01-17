На Australian Open запретили российские флаги: террористам не место среди людей

На турнире изменили правила после жалоб Украины

Организаторы теннисного турнира Australian Open запретили зрителям приносить на трибуны флаги россии и беларуси. Ранее Доминик Гашек раскритиковал теннисные федерации из-за допуска россиян.

В первый день турнира российский флаг появился на трибунах во время матча между Камиллой Рахимовой и украинкой Катериной Байндль. В результате украинские болельщики вызвали охрану и полицию.

"Флаги россии и беларуси теперь запрещены. Изначально мы разрешали болельщикам их проносить, но запрещали использовать. Вчера имел место инцидент, когда флаг разместили на трибунах. Запрет вступает в силу немедленно.

Мы продолжим работать с игроками и болельщиками, чтобы обеспечить максимально комфортную среду для наслаждения теннисом", – говорится в заявлении Tennis Australia.

Напомним, что известный украинский теннисист Александр Долгополов сейчас служит в аэроразведке. Недавно Долгополов рассказал, с какими сложностями стыкается на линии фронта.

Ранее теннисист резко отреагировал на предложенное рождественское перемирие. А еще поиздевался над оккупантами после освобождения Херсона.