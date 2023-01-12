Матч за Украину: 98-летние теннисисты сыграли на Australian Open

На Australian Open собирали деньги в поддержку Украины

В рамках первого Турнира Большого Шлема 2023 года в Мельбурне (Австралия), куда допустили российских теннисистов, провели благотворительное мероприятие "Tennis Plays For Peace", посвященное Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Открытого чемпионата Австралии на своем официальном канале в YouTube. В ходе мероприятия состоялось несколько благотворительных матчей.

Перед началом благотворительного шоу с видеообращением выступила лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина.

Затем Марта Костюк с Рафаэлем Надалем сыграли против Алекса Де Минаура и Дайаны Ястремской. Кроме того, на корт вышли 98-летние теннисисты: украинец Леонид Станиславский, попавший в книгу рекордов Гиннесса как старейший игрок мира, и австралиец Генри Янг.

Организаторы Australian Open-2023 сообщили, что им удалось собрать более 200 тысяч долларов. Все пожертвования пойдут на гуманитарную помощь Украине через организации ЮНЕСКО Австралия и Global Giving.

Напомним, в октябре 2021 года Станиславский воплотил в жизнь свою мечту — сыграл с Наделем.

Ранее Марта Костюк блеснула фигурой на австралийских пляжах.