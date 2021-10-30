Надаль сыграл с 97-летним украинским теннисистом-рекордсменом (видео)

Украинский рекордсмен встретился лицом к лицу с легендой тенниса.

Занимательный спарринг провел теннисист Рафаэль Надаль. "Королю грунта" противостоял 97-летний украинец Леонид Станиславский.

Соответствующими фото поделилась Международная теннисная федерация (ITF) на своей страничке в twitter.

20-кратный победитель турниров "Большого шлема" встретил украинца в своей теннисной академии на Мальорке. Там именитый теннисист даже сыграл с возрастным соперником. Видеокадры со спарринга доступны в сети.

"Недавно мечты Станиславского воплотились в реальность, когда он встретил своего кумира", — гласит сообщение ITF. Организация также показал снимки с "матча".

Отметим Станиславский считается самым возрастным активным теннисистом мира. Летом 2021 году ему вручили соответствующий сертификат от Книги рекордов Гиннеса. 35-летний Надаль, в свою очередь, еще играет на профессиональном уровне и продолжает входит в десятку лучших теннисистов мира.

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