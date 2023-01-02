У легендарной теннисистки обнаружили два вида рака

Спортсменка уже лечилась от рака в 2010 году

У 18-кратной чемпионки турниров "Больших шлемов" в одиночном разряде Мартины Навратиловой обнаружили сразу две злокачественные опухоли. К слову, недавно от рака умер знаменитый футболист Синиша Михайлович.

Об этом 66-летняя спортсменка рассказала в комментарии для BBC. У Мартины обнаружили рак горла и рак груди. Добавим, в 2010 году она проходила лечение от рака груди.

В ноябре прошлого года Навратилова обнаружила, что у нее увеличился лимфатический узел на шее, после чего она обратилась в больницу. Врачи по итогам биопсии сообщили теннисистке страшный диагноз. У Мартины обнаружили рак горла, а по итогам обследования — и опухоль в груди, которая никак не связана с опухолью в горле. Американская теннисистка собирается лечиться в Нью-Йорке.

"Дело серьезное, но все лечится, и я надеюсь на положительный исход. Какое-то время будет паршиво, но я буду бороться изо всех сил", – сказала Навратилова.

Ранее украинский теннисист Сергей Стаховский жестко прошелся по боксеру Василию Ломаченко, который оскандалился на Новый год.

Напомним, лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина одела свою дочь в вышиванку.