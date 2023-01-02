У легендарної тенісистки виявили два види раку

Спортсменка вже лікувалася від раку у 2010 році

У 18-разової чемпіонки турнірів "Великих шлемів" в одинарному розряді Мартіни Навратілової виявили одразу дві злоякісні пухлини. До речі, нещодавно від раку помер знаменитий футболіст Сініша Михайлович.

Про це 66-річна спортсменка розповіла у коментарі для BBC. У Мартіни виявили рак горла та рак грудей. Додамо, у 2010 році вона проходила лікування від раку грудей.

У листопаді минулого року Навратілова виявила, що у неї збільшився лімфатичний вузол на шиї, після чого вона звернулася до лікарні. Лікарі за підсумками біопсії повідомили тенісистці страшний діагноз. У Мартіни виявили рак горла, а за підсумками обстеження — і пухлину в грудях, яка ніяк не пов’язана з пухлиною в горлі. Американська тенісистка збирається лікуватися у Нью-Йорку.

"Справа серйозна, але все лікується, і я сподіваюся на позитивний результат. Якийсь час буде паршиво, але я боротимусь з усіх сил", — сказала Навратілова.

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