Австралийское лето: украинка показала горячие фото с пляжа

Марта Костюк готовится к турниру "Большого шлема"

Звезда украинского тенниса Марта Костюк сейчас находится на Зеленом континенте. Через серию турниров теннисистка готовится к Australian Open, основной раунд которого стартует 16 января. Ранее Костюк помогла купить джип для ВСУ.

В перерыве между турнирами и тренировками Марта сходила на пляж. А потом поделилась сексуальными фото в бикини с подписчиками в Instagram.

"Австралийское лето", — подписала снимки Костюк.

Поклонники тут же засыпали девушку комплиментами и пожелали успехов в следующих матчах.

Костюк — 20 лет. В ее активе победа на турнире WTA Challenger в одиночном разряде и победа на турнире WTA в паре. Текущий рейтинг в мире — №71. За карьеру заработала 2 млн долларов призовых.

Ранее мы писали, что Марта Костюк отказалась пожать руку белорусской теннисистке Александре Соснович. В отличие от многих других видов спорта, в теннисе россиян и белорусов не дисквалифицировали. Но наши спортсмены стараются их игнорировать.

"Телеграф" также сообщал, что Марта Костюк вместе с родными спела народный хит "Ой, у лузі червона калина". Запись теннисистка выложила в соцсети и собрала несколько тысяч лайков.