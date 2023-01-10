Австралійське літо: українка показала гарячі фото з пляжу

Марта Костюк готується до турніру "Великого шолома"

Зірка українського тенісу Марта Костюк зараз перебуває на Зеленому континенті. Через серію турнірів тенісистка готується до Australian Open, основний раунд якого стартує 16 січня. Раніше Костюк допомогла купити джип для ЗСУ.

У перерві між турнірами та тренуваннями Марта сходила на пляж. А потім поділилася сексуальними фото у бікіні з підписниками у Instagram.

"Австралійське літо", — підписала знімки Костюк.

Шанувальники тут же засипали дівчину компліментами та побажали успіхів у наступних матчах.

Костюк – 20 років. У її активі перемога на турнірі WTA Challenger в одиночному розряді та перемога на турнірі WTA у парі. Поточний рейтинг у світі — №71. За кар’єру заробила 2 млн доларів призових.

Раніше ми писали, що Марта Костюк відмовилася потиснути руку білоруській тенісистці Олександрі Сасновіч. На відміну від багатьох інших видів спорту, у тенісі росіян та білорусів не дискваліфікували. Але наші спортсмени намагаються їх ігнорувати.

"Телеграф" також повідомляв, що Марта Костюк разом із рідними заспівала народний хіт "Ой, у лузі червона калина". Запис тенісистка виклала у соцмережі та зібрала кілька тисяч лайків.