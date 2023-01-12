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Матч за Україну: 98-річні тенісисти зіграли на Australian Open

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
Леонід Станіславський зіграв із Генрі Янгом на підтримку України Новина оновлена 12 січня 2023, 15:39
Леонід Станіславський зіграв із Генрі Янгом на підтримку України. Фото Screenshot

На Australian Open збирали гроші на підтримку України

У рамках першого Турніру Великого Шлему 2023 року в Мельбурні (Австралія), куди допустили російських тенісистів, провели благодійний захід Tennis Plays For Peace, присвячений Україні.

Про це повідомляє пресслужба Відкритого чемпіонату Австралії на своєму офіційному каналі у YouTube. У ході заходу відбулося кілька благодійних матчів.

Перед початком благодійного шоу з відеозверненням виступила найкраща українська тенісистка Еліна Світоліна.

Потім Марта Костюк із Рафаелем Надалем зіграли проти Алекса Де Мінаура та Даяни Ястремської. Крім того, на корт вийшли 98-річні тенісисти: українець Леонід Станіславський, який потрапив до книги рекордів Гіннеса як найстаріший гравець світу, та австралієць Генрі Янг.

Організатори Australian Open-2023 повідомили, що їм удалося зібрати понад 200 тисяч доларів. Усі пожертвування підуть на гуманітарну допомогу Україні через організації ЮНЕСКО Австралія та Global Giving.

Нагадаємо, у жовтні 2021 року Станіславський втілив у життя свою мрію — зіграв із Наделем.

Раніше Марта Костюк блиснула фігурою на австралійських пляжах.

Теги:
#Теніс #Australian Open #Леонід Станіславський