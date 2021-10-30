Надаль зіграв із 97-річним українським тенісистом-рекордсменом (відео)

Український рекордсмен зустрівся віч-на-віч з легендою тенісу.

Цікавий спаринг провів тенісист Рафаель Надаль. "Королю ґрунту" протистояв 97-річний українець Леонід Станіславський.

Відповідними фото поділилася Міжнародна тенісна федерація (ITF) на своїй сторінці у twitter.

20-разовий переможець турнірів "Великого шолома" зустрів українця у своїй тенісній академії на Мальорці. Там іменитий тенісист навіть зіграв із віковим суперником. Відеокадри зі спарингу доступні в мережі.

"Нещодавно мрії Станіславського втілилися в реальність, коли він зустрів свого кумира", — говорить повідомлення ITF. Організація також показала знімки з "матчу".

Зазначимо, Станіславський вважається самим віковим активним тенісистом світу. Влітку 2021 йому вручили відповідний сертифікат від Книги рекордів Гіннеса. 35-річний Надаль, у свою чергу, ще грає на професійному рівні і продовжує входити до десятки найкращих тенісистів світу.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у російської тенісистки вкрали олімпійські медалі. Пізніше зловмисники повернули нагороди та вибачилися.