Росіян допустять до Australian Open 2023, попри протест України

Спортсмени з країн агресорів виступлять на престижному турнірі під нейтральним прапором

У четвер, 5 січня, Федерація тенісу Австралії (Tennis Australia) підтвердила, що російських та білоруських тенісистів буде допущено до найближчого Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу (Australian Open-2023) під нейтральним прапором. Колишня перша ракетка України категорично проти участі представників рф на міжнародних турнірах.

Про це повідомляє express. Росіяни зможуть поборотися за перемогу на першому Турнірі Великого Шлему року, просто відмовившись від національної атрибутики та прапора.

"Гравці з росії та Білорусі можуть брати участь у міжнародних тенісних змаганнях в індивідуальному порядку – без прапорів та національної приналежності, що й відбудеться у випадку Australian Open 2023.

Tennis Australia продовжує надавати підтримку Україні, її спільноті та гравцям, зокрема, через глобальну ініціативу Tennis Plays for Peace, яка включає благодійну акцію перед Відкритим чемпіонатом Австралії", — йдеться в заяві Tennis Australia.

Зазначимо, Australian Open-2023 відбудеться у Мельбурні з 16 по 29 січня. Посол України в Австралії Василь Мірошниченко закликав організаторів турніру не допускати до змагань росіян.

Раніше колишній український тенісист Олександр Долгополов розповів, як воює на фронті. Нагадаємо, Долгополов висміяв російських окупантів після звільнення Херсона.