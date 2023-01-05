Россиян допустят на Australian Open 2023, несмотря на протест Украины

Спортсмены из стран агрессоров выступят на престижном турнире под нейтральным флагом

В четверг, 5 января, Федерация тенниса Австралии (Tennis Australia) подтвердила, что российские и белорусские теннисисты будут допущены к ближайшему Открытому чемпионату Австралии по теннису (Australian Open-2023) под нейтральным флагом. Бывшая первая ракетка Украины категорически против участия представителей рф на международных турнирах.

Об этом сообщает express. Россияне смогут побороться за победу на первом Турнире Большого Шлема года, просто отказавшись от национальной атрибутики и флага.

"Игроки из россии и Белоруси могут принимать участие в международных теннисных соревнованиях в индивидуальном порядке – без флагов и национальной принадлежности, что и произойдет в случае Australian Open 2023.

Tennis Australia продолжает оказывать поддержку Украине, ее сообществу и игрокам, в частности, через глобальную инициативу Tennis Plays for Peace, которая включает в себя благотворительную акцию перед Открытым чемпионатом Австралии", — говорится в заявлении Tennis Australia.

Отметим, Australian Open-2023 состоится в Мельбурне с 16 по 29 января. К слову, посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко призвал организаторов турнира не допускать к соревнованиям россиян.

Ранее бывший украинский теннисист Александр Долгополов рассказал, как воюет на фронте. Напомним, Долгополов высмеял российских оккупантов после освобождения Херсона.