На Australian Open заборонили російські прапори: терористам не місце серед людей

На турнірі змінили правила після скарг України

Організатори тенісного турніру Australian Open заборонили глядачам приносити на трибуни прапори росії та білорусі. Раніше Домінік Гашек розкритикував тенісні федерації через допуск росіян.

Першого дня турніру російський прапор з’явився на трибунах під час матчу між Каміллою Рахімовою та українкою Катериною Байндль. Внаслідок цього українські вболівальники викликали охорону та поліцію.

"Прапори росії та білорусі тепер заборонені. Спочатку ми дозволяли вболівальникам їх проносити, але забороняли використовувати. Учора мав місце інцидент, коли прапор розмістили на трибунах. Заборона набуває чинності негайно.

Ми продовжимо працювати з гравцями та вболівальниками, щоб забезпечити максимально комфортне середовище для насолоди тенісом", – йдеться у заяві Tennis Australia.

Нагадаємо, що відомий український тенісист Олександр Долгополов зараз служить в аеророзвідці. Нещодавно Долгополов розповів, з якими труднощами стикається на лінії фронту.

Раніше тенісист різко відреагував на запропоноване різдвяне перемир’я. А ще знущався з окупантів після звільнення Херсона.