Наскільки дорогоцінний час із сім’єю: Світоліна зворушливо привітала маму

Мама тенісистки святкує день народження

Найкраща українська тенісистка Еліна Світоліна нещодавно приготувала таку вечерю, що її чоловікові Гаелю Монфісу ледве вдалося стримати сльози.

Вранці, 16 січня, Еліна зробила новий пост у соцмережах. Тенісистка привітала маму із днем народження.

"У ці дні розумієш, наскільки дорогоцінні моменти та час із сім’єю", — підписала спільне фото з мамою Еліна в Instagram.

28-річна Еліна Світоліна — переможниця 16 турнірів WTA. Переможниця Підсумкового чемпіонату WTA 2018 року. Її найкраще досягнення на "Великому шоломі" — півфінали Вімблдону та US Open у 2019 році. На Олімпійських іграх у Токіо-2020 українка виборола бронзову медаль.

У середині жовтня минулого року Світоліна та її чоловік, французький тенісист Гаель Монфіс, вперше стали батьками. Еліна народила доньку, яку назвали Скай.

Нещодавно Еліна Світоліна організувала благодійний вечір у Монако. Спортсменка збирала гроші українцям на генератори.

Раніше Світоліна показала, як пара відзначала різдвяні та новорічні свята. А також запостила у соцмережах фотографію доньки у вишиванці.