Насколько драгоценно время с семьей: Свитолина трогательно поздравила маму
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Мама теннисистки празднует день рождения
Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина недавно приготовила такой ужин, что ее мужу Гаэлю Монфису едва удалось сдержать слезы.
Утром, 16 января, Элина сделала новый пост в соцсетях. Теннисистка поздравила маму с днем рождения.
"В эти дни понимаешь, насколько драгоценны моменты и время с семьей", — подписала совместное фото с мамой Элина в Instagram.
28-летняя Элина Свитолина — победительница 16 турниров WTA. Победительница Итогового чемпионата WTA 2018 года. Ее лучшее достижение на "Большом шлеме" — полуфиналы Уимблдона и US Open в 2019 году. На Олимпийских играх в Токио-2020 украинка завоевала бронзовую медаль.
В середине октября прошлого года Свитолина и ее супруг, французский теннисист Гаэль Монфис, впервые стали родителями. Элина родила дочку, которую назвали Скай.
Недавно Элина Свитолина организовала благотворительный вечер в Монако. Спортсменка собирала деньги украинцам на генераторы.
Ранее Свитолина показала, как пара отмечала рождественские и новогодние праздники. А также запостила в соцсетях фотографию дочери в вышиванке.