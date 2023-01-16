Насколько драгоценно время с семьей: Свитолина трогательно поздравила маму

Мама теннисистки празднует день рождения

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина недавно приготовила такой ужин, что ее мужу Гаэлю Монфису едва удалось сдержать слезы.

Утром, 16 января, Элина сделала новый пост в соцсетях. Теннисистка поздравила маму с днем рождения.

"В эти дни понимаешь, насколько драгоценны моменты и время с семьей", — подписала совместное фото с мамой Элина в Instagram.

28-летняя Элина Свитолина — победительница 16 турниров WTA. Победительница Итогового чемпионата WTA 2018 года. Ее лучшее достижение на "Большом шлеме" — полуфиналы Уимблдона и US Open в 2019 году. На Олимпийских играх в Токио-2020 украинка завоевала бронзовую медаль.

В середине октября прошлого года Свитолина и ее супруг, французский теннисист Гаэль Монфис, впервые стали родителями. Элина родила дочку, которую назвали Скай.

Недавно Элина Свитолина организовала благотворительный вечер в Монако. Спортсменка собирала деньги украинцам на генераторы.

Ранее Свитолина показала, как пара отмечала рождественские и новогодние праздники. А также запостила в соцсетях фотографию дочери в вышиванке.