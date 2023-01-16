Це реклама російської війни! Легендарний спортсмен обурений подіями в Австралії

Домінік Гашек не розуміє, чому представники країни-терориста грають на Australian Open

Легендарний чеський хокеїст Домінік Гашек нещодавно критикував НХЛ за підтримку російських гравців. Тепер Гашек обрушився із критикою на міжнародні тенісні організації (ATP, WTA та ITF) за рішення допустити росіян на Australian Open.

Відкритий чемпіонат Австралії стартував у Мельбурні. Російські та білоруські тенісисти виступають там під нейтральним прапором. Проте на трибунах можна спокійно побачити російські триколори.

З цього приводу Гашек залишив гнівний пост у себе в соцмережах.

"Сьогодні стартував Australian Open. З громадянами росії на корті він стає рекламою російської війни та злочинів, включаючи геноцид проти українських дітей.

Винними за це є ATP, WTA та ITF. Як довго це триватиме?” – написав чех у Twitter.

Нагадаємо, що відомий український тенісист Олександр Долгополов зараз служить в аеророзвідці. Нещодавно Долгополов розповів, з якими труднощами стикається на лінії фронту.

Раніше тенісист різко відреагував на запропоноване різдвяне перемир’я. А ще знущався з окупантів після звільнення Херсона.